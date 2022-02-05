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Автомобиль BMW 5-Series возглавил список ненадежных машин люкс-сегмента

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 20:05
Экономика
Автомобиль BMW 5-Series возглавил список ненадежных машин люкс-сегмента
www.bmw.ru

Лондон, 5 февраля. Автоэксперты составили список наиболее надежных и ненадежных машин из подержанных моделей премиального ценового сегмента. Результаты приводит агентство «Прайм».

Выводы сделаны на основе опроса 16 тысяч британских владельцев премиальных автомобилей. Они выбрали три лучших и худших модели.

Наименьшие оценки получили BMW 5-Series с 2017 по 2021 год выпуска. Второе и третье места разделили Audi A6 2011–2018 и Audi A6 2018–2021. На противоположном конце списка расположились Mercedes-Benz E-Class (2016–2021), Volvo S90/V90 (2016–2020) и BMW 5-Series (2017–2021). Иными словами, у них фиксируется наименьшее количество поломок.

BMW ранее назвали наиболее аварийной маркой на вторичном рынке в России.

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