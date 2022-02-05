Актриса Анастасия Макеева столкнулась с хейтом из-за увлечения квантовой психологией

Москва, 5 февраля. Актриса театра и кино Анастасия Макеева всерьез увлеклась познанием квантовой психологии. Однако вскоре после того, как она самостоятельно и за деньги стала давать другим рекомендации, на звезду набросились хейтеры.

Макеева неоднократно рассказывала, что лично ей новые психологические знания очень могли. Чтобы лучше вникнуть в суть дела она даже побывала на Мальдивах, где прошла специальную обучающую программу под кураторством известного эксперта. Вскоре после этого знаменитость решила монетизировать увлечение, однако понравилось это не всем. В частности, звезда удостоилась критики за платную «помощь» поклоннице Назгуль, у которой тяжелобольной маленький сын.

Prt Scr instagram.com / @makeevan

«К сожалению, февраль начался с необоснованных упреков. Ни в каком мошенничестве я не участвую, ни в чем меня не заподозрили. В том, что мне самой помогла квантовая психология, нет ничего плохого. Я актриса. Не врач. И не волшебник. Фейки обо мне распространять не следует», — ответила Макеева критикующим в публикации на своей странице в Instagram.

Ранее знаменитость сообщила многочисленной публике о планах отметить с супругом 23 февраля. Она также рассказала, что намерена подарить своему мужу, бизнесмену Роману Малькову.