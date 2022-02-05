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Двукратный олимпийский чемпион Дмитриев оценил шансы РФ на золото Олимпиады в фигурном катании
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Дмитриев оценил шансы РФ на золото Олимпиады в фигурном катании
slovodel.com  / 

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Артур Дмитриев старший в разговоре с ФАН оценил, между какими претендентами развернется борьба за первое место на соревнованиях по фигурному катанию в рамках зимней Олимпиады 2022 г. в Пекине. По мнению Дмитриева, явное преимущество остается за россиянами. Из достойных соперников собеседник выделил только пары из Китая.

«Не могу сказать, что между нами и иностранными соперниками ежегодно увеличивается сопротивление. Наоборот, у нас очень сильная команда, особенно в этом году. Соперников серьезных очень мало. В мальчиках мы «догоняющие», поэтому, дай бог, чтобы мы боролись хоть за какую-то медаль. А в парах, безусловно, есть соперники, которые могут соревноваться с нами, это китайцы. Основная борьба будет решаться между ними», — заявил спортсмен.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитриев оценил шансы РФ на золото Олимпиады в фигурном катании
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Говоря о содержании ледовых программ, которые спортсмены готовили перед поездкой в Пекин, Артур Дмитриев отмечает, что выступление предварительно откатывают на чемпионатах России и Европы. Поэтому ребята ничего нового не покажут, наоборот, откатают на тренировках наработанные элементы.

«Любое изменение нужно откатать, чтобы это было надежно, стабильно. Поэтому я бы не ожидал чего-то нового и эксклюзивного», — заявляет титулованный чемпион.

Фигурист горячо болеет за всех соотечественников и с нетерпением ждет первых результатов от сборной по фигурному катанию. По мере возможности олимпийский чемпион собирается следить за успехами конькобежцев, шорт-трекистов и хоккеистов.

Тем временем сборную России по шорт-треку дисквалифицировали: теперь россияне не выступят даже в финале B. Напомним, в полуфинале забега россияне с результатом 2 мин. 49,61 сек. стали третьими. Однако после спортивного испытания судьи решили, что команда нарушила правила при передаче эстафеты.

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фигурное катание олимпийские игры - 2022 артур дмитриев
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