Исколотая иголками Повереннова заявила, что не пользуется ботоксом

Москва, 5 февраля. Известная актриса Дарья Повереннова заявила, что должна быть очень избирательной в методиках омоложения, поскольку невосприимчива к определенным препаратам, в том числе к ботоксу.

Повереннова поделилась в Instagram снимком из кабинета косметолога. Она сидит в кресле с торчащими из шеи иголками и улыбается в камеру. По словам артистки, мезонити — это ее фаворит в бьюти-процедурах.

«Я поставила на паузу аппаратную косметологию, так как боюсь провоцировать пигмент. Это основная моя боль. Мне сейчас удалось его осветлить, не хочу рисковать», — написала звезда кино.

Prt Scr instagram.com / @dpoverennova

Актриса считает, что таким образом можно подойти к «красивому старению». При этом Повереннова старается не злоупотреблять омолаживающими процедурами.

«Можно жить без ботокса при этом. Проверено мною», — подытожила она.

Пользователи похвалили артистку за откровенность. Они поинтересовались, почему стремящаяся к естественному старению Повереннова не занималась фитнесом для лица.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин обратил внимание на увеличившийся бюст актрисы Марины Зудиной. По его мнению, вдова Олега Табакова делала маммопластику.