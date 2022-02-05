Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 21:05
21:03
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Дмитриев оценил шансы РФ на золото Олимпиады в фигурном катании
21:02
Весь мир
Дональд Трамп заявил, что стал жертвой расизма
21:02
Весь мир
Более 10 гражданских погибли в результате взрыва на юге Сомали
21:00
Политика
Политолог Михеев высмеял попытки Польши «перебить» визит Путина в Китай
20:59
Общество
Ученые колледжа Бейлора выяснили, что жвачка помогает снизить число преждевременных родов
20:59
Политика
Экономист Хазин призвал США «скинуть толпу паразитов» для стабилизации ситутации в стране
20:56
Весь мир
Маврикийский нефтяной танкер сел на мель у берегов острова Реюньон
20:56
Армия
В Швеции испугались возможного ограничения расширения НАТО
20:54
Армия
The Drive: учения ВМФ РФ заставили Европу по-новому взглянуть на российский порт в Сирии
20:52
Общество
ООН получила от Рокфеллеров отреставрированный гобелен с изображением «Герники»
Все новости

Исколотая иголками Повереннова заявила, что не пользуется ботоксом

Шоу-бизнес
Исколотая иголками Повереннова заявила, что не пользуется ботоксом
Pr Scr youtube.com  /  Надежда Стрелец

Москва, 5 февраля. Известная актриса Дарья Повереннова заявила, что должна быть очень избирательной в методиках омоложения, поскольку невосприимчива к определенным препаратам, в том числе к ботоксу.

Повереннова поделилась в Instagram снимком из кабинета косметолога. Она сидит в кресле с торчащими из шеи иголками и улыбается в камеру. По словам артистки, мезонити — это ее фаворит в бьюти-процедурах.

«Я поставила на паузу аппаратную косметологию, так как боюсь провоцировать пигмент. Это основная моя боль. Мне сейчас удалось его осветлить, не хочу рисковать», — написала звезда кино.

Исколотая иголками Повереннова заявила, что не пользуется ботоксом
Prt Scr instagram.com / @dpoverennova

Актриса считает, что таким образом можно подойти к «красивому старению». При этом Повереннова старается не злоупотреблять омолаживающими процедурами.

«Можно жить без ботокса при этом. Проверено мною», — подытожила она.

Пользователи похвалили артистку за откровенность. Они поинтересовались, почему стремящаяся к естественному старению Повереннова не занималась фитнесом для лица.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин обратил внимание на увеличившийся бюст актрисы Марины Зудиной. По его мнению, вдова Олега Табакова делала маммопластику.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Исколотая иголками Повереннова заявила, что не пользуется ботоксом
актриса повереннова красота
Комментировать