Исколотая иголками Повереннова заявила, что не пользуется ботоксом

Москва, 5 февраля. Известная актриса Дарья Повереннова заявила, что должна быть очень избирательной в методиках омоложения, поскольку невосприимчива к определенным препаратам, в том числе к ботоксу.
Повереннова поделилась в Instagram снимком из кабинета косметолога. Она сидит в кресле с торчащими из шеи иголками и улыбается в камеру. По словам артистки, мезонити — это ее фаворит в бьюти-процедурах.
«Я поставила на паузу аппаратную косметологию, так как боюсь провоцировать пигмент. Это основная моя боль. Мне сейчас удалось его осветлить, не хочу рисковать», — написала звезда кино.
Актриса считает, что таким образом можно подойти к «красивому старению». При этом Повереннова старается не злоупотреблять омолаживающими процедурами.
«Можно жить без ботокса при этом. Проверено мною», — подытожила она.
Пользователи похвалили артистку за откровенность. Они поинтересовались, почему стремящаяся к естественному старению Повереннова не занималась фитнесом для лица.
Ранее пластический хирург Владимир Плахотин обратил внимание на увеличившийся бюст актрисы Марины Зудиной. По его мнению, вдова Олега Табакова делала маммопластику.