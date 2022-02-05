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Турецкая актриса Мерьем Узерли побывала на закрытой вечеринке в Москве

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 19:58
Шоу-бизнес
Турецкая актриса Мерьем Узерли побывала на закрытой вечеринке в Москве
Prt Scr instagram.com  /  @hurremsultan_haseki_5

Москва, 5 февраля. Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли побывала на закрытом мероприятии в Москве. Звезда сериала «Великолепный век» появилась на публике в дерзком total- black образе.

Узерли является амбассадором известного косметического бренда. На днях она приняла участие в презентации новой линейки средств по уходу за кожей, которая состоялась в особняке на Волхонке. Мероприятие проходило в закрытом формате.

Для этого выхода в свет актриса выбрала образ черного цвета. Она надела водолазку из кожи, а также длинную трикотажную юбку. Волосы Узерли собрала в высокий хвост. В качестве аксессуаров она выбрала серебряную цепь и перчатки.

Турецкая актриса Мерьем Узерли побывала на закрытой вечеринке в Москве
Prt Scr instagram.com / @faberlic.official

Узерли пользуется большой популярностью в России. Зрителям она известна в первую очередь как исполнительница роли Хюррем в сериале «Великолепный век». В прошлом году продюсер Тимур Савджи обвинил ее в низких рейтингах проекта.

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актриса великолепный век узерли
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