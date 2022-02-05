Депутат Шхагошев допустил рассмотрение недостоверных новостей западных СМИ в Госдуме

Москва, 5 февраля. Вопрос последних недостоверных статей западных СМИ могут обсудить в рамках думского комитета, заявил депутат Государственной думы Адальби Шхагошев.

Немецкое издание Bild до этого обнародовало материал, в котором говорилось о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению территории Киева. Агентство Bloomberg также выпустило статью под заголовком: «Россия вторглась на Украину».

«Что касается рассмотрения данных вопросов в Госдуме, в прошлом созыве они обсуждались в комиссии по вмешательству в дела РФ извне, сейчас мы можем подобные «выходки» изучать на комитете по безопасности и противодействию коррупции», — сообщил Шхагошев в интервью РИА Новости.

Журналисты из Украины ранее вспомнили шутку президента США Рональда Рейгана о «бомбардировке СССР» после ошибки Bloomberg.