Порошенко назвал экс-канцлера Германии Меркель ангелом-хранителем для Украины

Киев, 5 февраля. США и Великобритания сделали многое для Киева, однако наибольшую поддержку оказал Евросоюз. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому телеканалу N-tv.

По словам бывшего украинского лидера, Германия и экс-канцлер Ангела Меркель играли ключевую роль в плане перспектив евроинтеграции Украины. Они были для Киева «чем-то вроде ангела-хранителя», отметил Порошенко, добавив, что при поддержке немецкого руководства было подписано соответствующее соглашение с ЕС в 2014 году.

«Я также благодарен Великобритании и моему другу Борису Джонсону, который был гостем здесь, в Киеве. Но самое важное для нас - это поддержка Европейского Союза», — сказал он.

Как сообщалось ранее, аналитик Андрей Золотарев допустил влияние США на ход дела Порошенко о госизмене. Белый дом стремится избежать политического противостояния на Украине, пояснил он.