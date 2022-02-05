Минобороны Украины: в Киеве приземлился самолет с 86 тоннами боеприпасов из США

Киев, 5 февраля. Восьмой самолет с военной помощью из Соединенных Штатов приземлился в Киеве. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

На эту тему он высказался на своей странице в Facebook. По словам Резникова, с 22 января США поставили на Украину свыше 650 тонн различных вооружений.

«Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооружённых сил составляет 86 тонн!» — подчеркнул он.

Кроме того, украинский министр обороны добавил, что «продолжение следует». Также военную помощь Киеву оказывает Великобритания.

В Москве обращали внимание, что поставки западного вооружения на Украину могут спровоцировать ВСУ на силовое решение конфликта в Донбассе. В Кремле призывали Киев использовать мирные способы для урегулирования обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что Израиль запретил странам Прибалтики передавать свое оружие Украины. Соответствующее заявление в Тель-Авиве сделали еще в декабре 2021 года.