США могут снизить пошлину на импорт стали из Японии

Вашингтон, 5 февраля. Правительство Соединенных Штатов может отменить или снизить пошлины на импорт стали из Японии, сообщает ИА REGNUM.

Такие протекционистские меры действуют с 2018 года, однако стороны близки к финальной стадии согласования вопроса. Пока не известно, введут ли квоту на поставки без сборов и какой именно объем будет установлен.

Другой темой обсуждения между Токио и Вашингтоном стали пошлины на ввоз алюминия. США ранее обкладывали эти товары импортной пошлиной в размере 25% и 10% соответственно.

Китай обратился к Белому дому с аналогичной просьбой. Министерство коммерции КНР призвало снизить пошлины ради развития рынка зеленых технологий и экологии. Американские власти пока не дали официального ответа.