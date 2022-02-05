Видео с оседлавшим белоснежного коня Ким Чен Ыном появилось в Сети

Пхеньян, 5 февраля. Документальный фильм «Великий год побед» показали в Северной Корее. На попавших в Сеть кадрах можно увидеть главу КНДР Ким Чен Ына, скачущего на коне.

Картину транслировали по местному телевидению по случаю наступления Нового года по лунному календарю. В одной из сцен Ким Чен Ын скачет галопом на белой лошади. Такому нельзя научиться за два дня, отметили в южнокорейском информагентстве Yonhap News Agency. Не исключено, что благодаря своему увлечению Ким Чен Ын выглядит довольно похудевшим в последнее время.

В КНДР ранее заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Незадолго до этого Европейский союз выступил с заявлением, в котором осудил подобную деятельность Северной Кореи. Однако тогда речь шла о запусках, датированных 5 января. Последние запуски в КНДР произвели 11 января.