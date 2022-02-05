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Кейт Миддлтон впервые появилась на публике вместе с Камиллой Паркер-Боулз

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 19:43
Общество
Кейт Миддлтон впервые появилась на публике вместе с Камиллой Паркер-Боулз
Global Look Press  /  Planet Photos/ZUMAPRESS.com

Лондон, 5 февраля. Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз впервые вместе вышли в свет. Их совместное появление привело в восторг публику.

Миддлтон и Паркер-Боулз посетили учебную площадку по искусству и культуре в Тринити Буй-Уорф, которая находится в Лондоне. Обеих герцогинь сопровождал на мероприятии принц Чарльз.

Во время своего светского выхода жене принца Уильяма удалось продемонстрировать доверительные отношения, которые она выстроила с мачехой супруга. Миддлтон обменивалась шутками с Паркер-Боулз, и та положительно реагировала на них. Поведение обеих герцогинь привело британцев в восторг.

«Отличный тандем, так преданно работающий на монархию», — цитирует жителей страны Express.

После того как принц Гарри сложил свои королевские полномочия, его обязанности распределили между другими членами монаршей семьи. Так, Миддлтон вместо него заняла должность патрона Союза регби в Великобритании.

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королевская семья паркер-боулз миддтон
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