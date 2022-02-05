Афины, 5 февраля. Увеличение расходов Латвии на военные нужды обернется серьезными последствиями для страны. Такое мнение высказал греческий политолог Пол Антонопулос.

Соглсно пересказу «ПолитРоссии», Латвия страдает от социальных и экономических проблем в государстве. Намерения Риги по увеличению оборонного бюджета государства приведут к снижению уровня жизни населения и сделают угрозу военного конфликта в Балтийском регионе еще более ощутимой.

Тем не менее баланс политических сил в Европе от подобных действий изменениям не подвергнется.

«Балтийские страны считают, что они вступили в борьбу в стиле Давида и Голиафа против России, но этот «подвиг» игнорирует большинство стран ЕС, включая такие влиятельные державы, как Франция и Германия», – раскрывает обидную правду Антонопулос.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о планах страны по росту военных расходов до 2,5% ВВП. На военные нужды в этом году Латвии выделили на 153 млн больше, чем в 2021 году. Так Рига закрывает глаза на внутренние экономические трудности ради противостояния Москве и защиты от мнимой российской «угрозы».

Политолог подчеркивает, что страны Прибалтики действуют по наставлениям США и Великобритании. Запад пытается увеличить расходы членов блока НАТО, чтобы обеспечить себе выигрышное положение в случае возможных военных конфликтов. Тем не менее вклад Латвии в оборонный потенциал Альянса крайне низок.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил о призыве России со стороны НАТО к диалогу и обсуждению мер по снижению напряженности.