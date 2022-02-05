Марина Зудина узнала о внучке спустя месяц после ее рождения

Москва, 5 февраля. Вдова режиссера Олега Табакова Марина Зудина откровенно призналась, что не сразу узнала о рождении внучки Мии. Сын Павел Табаков сообщил об этом матери только спустя месяц.

Наследник легендарного артиста сознательно откладывал серьезный разговор с Зудиной. Но однажды он позвонил артистке и предложил встретиться. Она была счастлива узнать, что наконец-то стала бабушкой.

«А увидела я внучку еще позже из-за ковидных ограничений. Она, кстати, родилась 5 августа, а Пашка 1 августа, а Олег Павлович — 17-го», — поделилась Зудина с изданием «7Дней».

К сожалению, Табаков расстался с актрисой Софьей Синицыной вскоре после рождения Мии. Зудина спокойно приняла его выбор. Теперь для нее главное — это почаще проводить время с малышкой. По словам артистки, внучку ей послал сам Господь.

«Я счастлива, что у нас всех теперь есть Мия — веселая, позитивная, энергичная и любознательная девочка», — добавила она.

Ранее Синицына показала в соцсетях снимок подросшей дочери. Пользователи сошлись во мнении, что Мия очень похожа на своего звездного отца.