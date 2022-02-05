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Правительство Туниса вступит в диалог с гражданским обществом

Весь мир
Правительство Туниса вступит в диалог с гражданским обществом
facebook.com  /  Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية

Тунис, 5 февраля. Премьер-министр республики Наджла Будан подтвердила стремление правительства совместно работать со всеми национальными организациями гражданского общества.

Заявление главы кабмина озвучено накануне во время рабочего заседания с исполнительным аппаратом Всеобщего профсоюза (UGTT). Участники обсудили программы структурных реформ, подготовленных тунисским руководством, и ряд нерешенных социальных вопросов.

Будан подчеркнула важность общественной, экономической и политической роли учреждения. По ее словам, правительство стремится к совместной деятельности со всеми организациями. Планируется посвятить предстоящий период консультациям и открытому диалогу по всем важным аспектам, затрагивающих жизнь тунисцев.

Генеральный секретарь UGTT Нуреддин ат-Табуби подтвердил готовность профсоюза взаимодействовать с кабинетом министров посредством внесения предложений по разработке документа о структурных реформах и унификации взглядов по ряду сложных вопросов. Он также указал на необходимость преобразований, направленных на социальную сферу и увеличение темпов экономического роста.

В начале декабря 2021 года Всеобщий профсоюз призвал к всестороннему общенациональному диалогу. Переговоры необходимы для согласования последующих действий, включая пересмотр закона о выборах и проведение досрочного избирательного процесса.

Позже министерство коммуникационных технологий Туниса запустило проект онлайн-платформы для сбора предложений граждан. Электронный опрос, касающийся реформ, продлится до 20 марта.

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тунис
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