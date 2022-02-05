Казахстан сохранил суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB»

Нур-Султан, 5 февраля. Суверенный рейтинг Казахстана находится на уровне «ВВВ» со «стабильным» прогнозом, передает пресс-служба премьер-министра республики со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Fitch.

В сообщении ведомства уточняется, что ключевыми факторами, которые поддержали рейтинг страны, стали сильные фискальный и внешний балансы, продемонстрировавшие устойчивость во время пандемии. Кроме того, на низком уровне находится государственный долг Казахстана, а чистые суверенные активы оцениваются значительно выше.

По мнению Fitch, в среднесрочной перспективе республика будет иметь статус чистого кредитора. А при стабильном валютном курсе, повышении урожайности, сокращении изъятий сбережений из ЕНПФ снизится уровень инфляции.

В то же время Украина потеряла позиции в рейтинге дефолта эмитента. Группа «В», к которой отнесли страну, особенно уязвима в случае неблагоприятных экономических изменений.