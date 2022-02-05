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Российские банки предупредили о расширении демографии жертв мошенников

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Экономика
Российские банки предупредили о расширении демографии жертв мошенников
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Москва, 5 февраля. Преступники усовершенствовали и унифицировали приемы для обмана граждан. Банкам становится сложно выделить наиболее уязвимую группу, свидетельствуют данные опроса ТАСС.

Российские кредитные организации отмечают, что личные характеристики жертв отходят на второй план. Из-за внедрения методов социальной инженерии злоумышленники стали все чаще достигать успеха.

«Около двух лет назад атакам мошенников в основном были подвержены клиенты старшего возраста, пожилые люди. Но в настоящее время ситуация изменилась, и уже сложно выделить возрастную или социальную группу, наиболее подверженную обману со стороны мошенников», — сообщили в пресс-службе «Ак Барс банка».

Жертва телефонного мошенничества имеет больше шансов раскусить злоумышленников, если будет готова задать им неудобные вопросы, заявил ранее прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

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мошенничество банки обман финансовые преступления
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