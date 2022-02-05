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Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что поссорилась с Куравлевым перед его смертью

Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что поссорилась с Куравлевым перед его смертью
Кадр из фильма «Линия Марты»

Москва, 5 февраля. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина поделилась неприятным инцидентом, который произошел между ней и ее покойным коллегой Леонидом Куравлевым. По словам артистки, после этого случая она не общалась со звездой фильма «Афоня».

Последняя встреча актрисы с Куравлевым завершилась на не самой положительной ноте. Это произошло на вечере, посвященном Василию Шукшину, куда с артисткой пришел ее муж — скандально известный продюсер Бари Алибасов. Увидев последнего на мероприятии, Куравлев пришел в ярость и обрушился с гневом на коллегу.

«Леня на меня налетел: «Ты с ума сошла вообще? Пригласить Алибасова сюда, в дом, где жил Шукшин». Отругал за это очень сильно, сказал, что не надо было такое делать, приглашать», — поделилась она воспоминаниями в эфире программы «Светские хроники» на Пятом канале.

Актриса попыталась оправдаться, что Алибасов сам напросился идти вместе с ней. Однако Куравлев не хотел ее слушать. С тех пор знаменитости так ни разу не увиделись и не поговорили. Федосеева-Шукшина надеется, что покойный артист простил ее, пишут «Дни.ру».

Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с легендой советского кинематографа была закрытой, что возмутило многих поклонников его творчества.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что поссорилась с Куравлевым перед его смертью
актриса куравлев шукшина
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