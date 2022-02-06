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Депутат Вассерман: «Даже искусственная матка не повлияет на демографию в мире»

Общество
Депутат Вассерман: «Даже искусственная матка не повлияет на демографию в мире»
pixabay.com  / 

Рождение ребенка без вынашивания в утробе матери вряд ли приведет к проблемам в семейных отношениях. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман. Ранее стало известно, что китайские ученые создали искусственную матку, позволяющую развиваться эмбриону вне тела матери.

«Чисто технически возможно все. С этической точки зрения тоже особых проблем не видно. Если женщина имеет такую возможность, то ей самой решать, вынашивать ребенка самостоятельно или, если это по какой-то причине затруднительно для нее, воспользоваться соответствующей техникой», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что такие разработки уже давно предсказывались в мировой литературе.

«В большом цикле романов Лоис Буджолд «Барраяр» один из ключевых сюжетообразующих моментов как раз заключается в создании подобной технологии. Она массово применяется. При этом эмоциональная связь между родителями и детьми не страдает. В основном это связано со старинной поговоркой: «Не та мать, что рожала, а та, что воспитала», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Вассерман: Даже искусственная матка не заставит женщин рожать больше детей
Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что даже избавляющая от болезненной процедуры родов разработка вряд ли приведет к демографическому взрыву.

«Само деторождение хоть и достаточно тяжелая, но далеко не самая трудозатратная часть производства следующих поколений. Нужно еще выкармливание, выращивание, воспитание. Все это очень тяжело. Боюсь, те женщины, которые сейчас отговариваются от деторождения обстоятельствами, связанными со здоровьем, найдут для себя какие-то новые отговорки. Думаю, эта технология будет не более массовой, чем обычные роды», — подытожил эксперт.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, что чипы компании предпринимателя Илона Маска могут продлить жизнь парализованным людям. По словам собеседника, идеи подобных технологий не новы, но стали реальны лишь в наше время.

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