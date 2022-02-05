Noonpost: НАТО не рискнет принять Украину из-за страха конфронтации с Россией

Каир, 5 февраля. НАТО может официально отказаться от интеграции с Украиной. Такое мнение выразил обозреватель египетского портала Noonpost Имад Аннан.

Журналист напомнил, что Украина на протяжении 14 лет имеет статус «страны-аспиранта» в Североатлантическом альянсе. Вполне вероятно, что Киев так и не сдвинется с этой точки, поскольку военный блок боится возможной конфронтации с Россией, считает Аннан.

«Страх вступить в конфронтацию с Россией в случае такого шага может подтолкнуть Альянс официально пересмотреть вопрос о присоединении Украины к НАТО», — объяснил обозреватель.

Ранее сообщалось, что заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ исключила принятие Киева в ближайшем будущем. По ее словам, это связано с недостатком внутренних реформ на Украине.