Фото украинского кроссовера ЗАЗ «Перемога» опубликовали в Сети незадолго до дебюта

Киев, 5 февраля. Первые рендерные фотоснимки нового кроссовера ЗАЗ «Перемога» появились в Сети. По замыслам конструкторов Запорожского автозавода, фишкой автомобиля станет панорамное остекление на крыше кузова.

В конце прошлого года украинские СМИ сообщили о старте производства машин на заводе ЗАЗ. Позже эту информацию опровергли. Однако недавно стало известно, что украинский автозавод действительно планирует выпустить отечественный автомобиль — кроссовер «Перемога».

Концерн Renault вызвался помочь запорожскому автозаводу с выпуском паркетника. «Перемогу» решили построить на базе Venucia V-Online компании Nissan.

Prt Scr youtube.com / NAAVTOTRASSE

Предварительная стоимость кроссовера — 1,4-1,5 млн рублей. Судя по фото, машина внешне напоминает Lexus NX, сообщает портал Naavtotrasse.ru.

Между тем российская Lada набирает популярность на Украине. В прошлом году автомобили АвтоВАЗа купили почти 2 тысячи украинцев, и это в 2,7 раза больше, чем в позапрошлом году.