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Фото украинского кроссовера ЗАЗ «Перемога» опубликовали в Сети незадолго до дебюта

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 19:29
Экономика
Фото украинского кроссовера ЗАЗ «Перемога» опубликовали в Сети незадолго до дебюта
wikipedia.org  /  Борис Мавлютов

Киев, 5 февраля. Первые рендерные фотоснимки нового кроссовера ЗАЗ «Перемога» появились в Сети. По замыслам конструкторов Запорожского автозавода, фишкой автомобиля станет панорамное остекление на крыше кузова.

В конце прошлого года украинские СМИ сообщили о старте производства машин на заводе ЗАЗ. Позже эту информацию опровергли. Однако недавно стало известно, что украинский автозавод действительно планирует выпустить отечественный автомобиль — кроссовер «Перемога».

Концерн Renault вызвался помочь запорожскому автозаводу с выпуском паркетника. «Перемогу» решили построить на базе Venucia V-Online компании Nissan.

Фото украинского кроссовера ЗАЗ «Перемога» опубликовали в Сети незадолго до дебюта
Prt Scr youtube.com / NAAVTOTRASSE

Предварительная стоимость кроссовера — 1,4-1,5 млн рублей. Судя по фото, машина внешне напоминает Lexus NX, сообщает портал Naavtotrasse.ru.

Между тем российская Lada набирает популярность на Украине. В прошлом году автомобили АвтоВАЗа купили почти 2 тысячи украинцев, и это в 2,7 раза больше, чем в позапрошлом году.

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украина автомобили автопром nissan заз ЗАЗ Перемога Venucia V-Online
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