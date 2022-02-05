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Политолог Ищенко назвал главную причину утечки ответа США на ультиматум России

Политика
Политолог Ищенко назвал главную причину утечки ответа США на ультиматум России
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 февраля. Утечку ответа США России на ультиматум по безопасности организовали сами американцы, и сделали они это с конкретной целью. Об этом рассказал известный политолог Ростислав Ищенко.

Соединенные Штаты наконец-то прислали РФ официальный ответ по всем пунктам предъявленных ей требований США и НАТО по вопросам безопасности. Изначально Вашингтон требовал от Москвы не обнародовать документ, однако очень быстро он оказался в публичном доступе, так как его опубликовала на своих страницах испанская газета El Pais.

Ростислав Ищенко уверен, что опубликованный в СМИ ответ — не подделка, и при этом саму утечку организовала именно американская сторона.

«Документ настоящий, потому что его настоящим уже признали американцы. Это все направлено на срыв переговоров, и именно поэтому американские СМИ обвиняют РФ», — отмечает эксперт.

Политолог напомнил, что в американской верхушке по-прежнему очень сильны разногласия относительно России и возможного сотрудничества с ней. Так что очевидно, что ответ США «слили» оппоненты президента Джо Байдена, которые слишком боятся, что он все же наладит контакт с Москвой.

Политолог Ищенко назвал главную причину утечки ответа США на ультиматум России
Федеральное агентство новостей /

«Уверен, что "сливали" его американские оппоненты команды Байдена и его попыток хотя бы нащупать какую-то возможность вести переговоры и выходить на мирный компромисс», — заявил аналитик в интервью радио Sputnik на русском.

Оппоненты Байдена рассчитывают, что утечка документа не позволит Вашингтону вновь сесть за стол переговоров с Москвой, а уж тем более, пойти на какие-то уступки в вопросах безопасности, считает эксперт.

«Зачем они это делали? Потому что любые переговоры всегда ведутся конфиденциально, ведь обе стороны идут на какие-то уступки. Поэтому "слив" был нужен для того, чтобы затруднить команде Байдена переход к переговорному процессу, сделать его вообще невозможным. Предложения США уже лежат на столе и теперь их видит весь мир, так что Байдену надо менять свою позицию. Но если он изменит позицию, то выставит себя в невыгодном свете», — подчеркнул политолог Ростислав Ищенко.

Доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил, что Россия может предпринять ряд серьезных шагов, после которых США будут вынуждены не просто сесть за стол переговоров, но и согласиться на выдвинутые Москвой условия.

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