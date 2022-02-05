Журналисты Украины вспомнили шутку Рейгана о «бомбардировке СССР» после ошибки Bloomberg

Киев, 5 февраля. Недостоверную новость Bloomberg о «вторжении» России на подконтрольную Киеву территорию украинцы сравнили с легендарной шуткой американского президента Рональда Рейгана о «бомбардировке СССР».

До этого американское издание выпустило фейковый материал под заголовком: «Россия вторглась на Украину». Новость быстро удалили с ресурса, а руководство агентства вынуждено было извиниться за допущенную ошибку.

Украинские журналисты на фоне этого инцидента вспомнили шутку Рейгана, которую он произнес 11 августа 1984 года во время проверки микрофона перед выступлением на радио.

«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут», — пошутил политик.

wikipedia.org / White House Photographs / Public Domain

В тот момент многие восприняли слова президента США в качестве элемента психологической войны с целью запугать Советский Союз, пишет «Страна.ua».

«А с какой целью сейчас проделывают подобные фокусы? Чтоб напугать инвесторов, чтоб быстрее бежали из Украины?» — иронизируют украинцы.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик ранее заявил, что Bloomberg и Bild нагнетают панику в мире новостями о «вторжении» России на Украину. По его словам, в современном мире роль «снаряда» выполняют заявления СМИ.