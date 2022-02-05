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Виктория Лопырева впервые после увольнения мужа показала их семейную фотографию

Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые после увольнения мужа показала их семейную фотографию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 февраля. Российская телеведущая Виктория Лопырева впервые за долгое время поделилась совместной фотографии с супругом Игорем Булатовым. Муж модели не так давно оставил пост вице-премьера Республики Коми.

Поклонники посла ООН в России по борьбе с дискриминацией уже стали поговаривать о произошедшем разладе в известной паре. Многие из них связали отсутствие Булатова в Instagram его супруги с отставкой с высокопоставленной должности. Однако модель поспешила опровергнуть распространившиеся слухи, опубликовав трогательную совместную фотографию. Знаменитость разместила снимок по случаю дня рождения их общего сына.

Виктория Лопырева впервые после увольнения мужа показала их семейную фотографию
Prt Scr instagram.com / @lopyrevavika

«Не верится, что уже прошло три года. Будь счастлив, сын, ты смысл нашей жизни. Твои счастливые родители», — прокомментировала Лопырева публикацию.

Ранее разведенные актер Павел Прилучный и телеведущая Агата Муцениеце неожиданно воссоединились для совместной поездки в Дубай. Как объяснила сама звезда киноэкрана, это было сделано ради детей, за которых родители должны нести ответственность, несмотря на непонимание между друг другом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Виктория Лопырева впервые после увольнения мужа показала их семейную фотографию
фото лопырева муж
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