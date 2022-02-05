Виктория Лопырева впервые после увольнения мужа показала их семейную фотографию

Москва, 5 февраля. Российская телеведущая Виктория Лопырева впервые за долгое время поделилась совместной фотографии с супругом Игорем Булатовым. Муж модели не так давно оставил пост вице-премьера Республики Коми.

Поклонники посла ООН в России по борьбе с дискриминацией уже стали поговаривать о произошедшем разладе в известной паре. Многие из них связали отсутствие Булатова в Instagram его супруги с отставкой с высокопоставленной должности. Однако модель поспешила опровергнуть распространившиеся слухи, опубликовав трогательную совместную фотографию. Знаменитость разместила снимок по случаю дня рождения их общего сына.

Prt Scr instagram.com / @lopyrevavika

«Не верится, что уже прошло три года. Будь счастлив, сын, ты смысл нашей жизни. Твои счастливые родители», — прокомментировала Лопырева публикацию.

Ранее разведенные актер Павел Прилучный и телеведущая Агата Муцениеце неожиданно воссоединились для совместной поездки в Дубай. Как объяснила сама звезда киноэкрана, это было сделано ради детей, за которых родители должны нести ответственность, несмотря на непонимание между друг другом.