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Минобороны Украины: ВСУ приступили к учениям по освоению британских вооружений

Армия
Минобороны Украины: ВСУ приступили к учениям по освоению британских вооружений
facebook.com  /  73 морський центр спеціального призначення

Киев, 5 февраля. Украинские военные изучают технические особенности британских вооружений на учениях, стартовавших в Черниговской области. Об этом сообщило командование Сухопутными войсками ВСУ.

В субботу минобороны Украины сообщило о начале тактических учений ВСУ в Черниговской области. Военные осваивают британские ракетные комплексы NLAW, предоставленные НАТО в качестве военной помощи. Первыми осваивать британские комплексы взялись бойцы из 169-го Учебного центра «Десна».

«В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях», — сообщили в военном ведомстве.

Британские власти заявили о передаче военной помощи для Украины в январе. Министр обороны Бен Уоллес сообщил, что страна предоставит ВСУ легкие вооружения, которые позволят украинцам эффективней защищаться от возможного «российской нападения». Россия при этом отрицает какие-либо намерения по вторжению в соседнюю страну.

Киев тем временем продолжает спекулировать на теме «российской угрозы, чтобы получить больше вооружений от НАТО. Украинский посол потребовал от ФРГ, чтобы Берлин передал ВСУ обещанную партию касок и бронежилетов.

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