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Математик Душкин призвал инвесторов не вкладываться в зеленые технологии

Экономика
Математик Душкин призвал инвесторов не вкладываться в зеленые технологии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 февраля. Модные проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, могут оказаться рисковым вложением. Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин в интервью радио Sputnik призвал не вкладывать в них средства.

Он напомнил, что решение о покупке необходимо принимать, основываясь на фундаментальных показателях. Модные проекты слишком часто не имеют реального продукта.

«В стартапы, связанные с зелеными технологиями, лично я бы сейчас не вкладывал. Подобные проекты существуют на хайпе, и люди, не включая критическое мышление, не включая разум, на эмоциях бегут и покупают акции этих компаний», — высказал мнение Душкин.

Одним из вариантов вложения денег могут стать российские еврооблигации. Они показывают более высокие значения доходности, чем зарубежные аналоги, отмечал исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов.

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инвестиции финансовая грамотность вложения зеленые технологии
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