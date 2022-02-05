Генсек НАТО Столтенберг обсудил с президентом Франции Макроном ситуацию вокруг Украины

Париж, 5 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию вокруг границ Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном, об этом сообщил в Twitter сам глава Альянса.

Столтенберг назвал разговор с Макроном «хорошим» и подчеркнул, что речь шла именно о «наращивании военной мощи» со стороны России вокруг украинских границ.

Он также обратил внимание, что на данный момент в разрешении назревшей ситуации важно «единство НАТО».

«Я высоко ценю его [Макрона] личную приверженность двустороннему подходу НАТО — сдерживание и защита, а также диалог», — пишет генсек НАТО в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал призывы к выходу Парижа из НАТО безумием. Он обратил внимание, что отказ Франции от членства в Альянсе станет подарком для российской стороны.