Экономист Дубовик назвала внушающим оптимизм переход инвесторов в ТЭК

Москва, 5 февраля. Геополитическая напряженность вокруг России грозит снижением потенциального роста экономики. Однако ситуация на фондовых рынках, которая отмечалась в январе, имеет краткосрочный характер.

По мнению профессора кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Майи Дубовик, напряженность на политической арене чревата для РФ ростом инфляции выше прогнозируемого уровня и падением курса рубля.

«Оптимизм внушает тот факт, что при падении высокотехнологичного сектора инвесторы переходят в ТЭК, конъюнктура которого в среднесрочной перспективе имеет положительную динамику», — цитирует эксперта ТАСС.

Сейчас Россия больше готова к ограничениям со стороны Запада, чем это было в 2014–2015 годы. Но все же исключить паники на рынках по поводу обменного курса рубля нельзя, добавила она.

Ценные бумаги отечественных компаний значительно подешевели за последнее время. Однако это стало хорошим моментом для входа в рынок, отмечал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.