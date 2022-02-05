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В столице ОАЭ открылось посольство Ватикана

Весь мир
В столице ОАЭ открылось посольство Ватикана
wikipedia.org  /  Peter Geymayer

Абу-Даби, 5 февраля. Заместитель госсекретаря Ватикана архиепископ Эдгар Пенья Парра открыл в Абу-Даби новую апостольскую нунциатуру — дипломатическую миссию города-государства, эквивалентную посольству.

Торжественная церемония состоялась в минувшую пятницу, 4 февраля. На ней религиозный и политический деятель подчеркнул укоренившуюся связь между двумя государствами, развивающими дружеские контакты.

Открытие миссии совпало сразу с двумя важными памятными датами: 15-й годовщиной установления дипломатических отношений между Ватиканом и ОАЭ, а также третьей с момента подписания «Документа о человеческом братстве» папой римским Франциском и великим имамом Аль-Азхара Ахмедом эль-Тайебом.

Как отметили представители католической церкви, появление нунциатуры в столице ближневосточной страны ознаменовало новый этап в развитии дружбы ОАЭ и Ватикана. Делегация высокого уровня была направлена в Абу-Даби папой Франциском в знак признания роли Эмиратов в продвижении ценностей толерантности и мирного сосуществования разных людей и религиозных общин. 

Такая позиция, впрочем, вызывает некоторое удивление, поскольку Абу-Даби регулярно становится объектом критики правозащитников за пренебрежительное отношение к трудовым мигрантам, ограничение прав женщин и участие в конфликтах вроде йеменской войны. Кроме того, стране необходимо проделать большой путь, чтобы снять с себя подозрения в причастности к отмыванию денег и финансированию терроризма.

Ватикан демонстрирует свою заинтересованность в развитии христианских общин на Ближнем Востоке и с вниманием относится к положению единоверцев. Так, в марте минувшего года он посещал Ирак, где встретился со сторонниками своей религии и провел переговоры с шиитским духовным лидером Али ас-Систани.

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Федеральное агентство новостей /

Впрочем, в тот раз религиозный деятель обошел своим вниманием суннитов, что вызвало определенные вопросы и оправдывалось коротким сроком поездки. Тем не менее Ватикан демонстрирует заинтересованность в развитии связей и с этой общиной, о чем свидетельствует открытие апостольской нунциатуры в ОАЭ.

Для Абу-Даби данное событие также имеет особую важность: эмиратские власти ищут контакт с западным миром и показывают свою открытость к сотрудничеству, поскольку впоследствии это может оказать благотворное влияние на бизнес. Отчасти по той же причине ОАЭ первыми в мусульманском мире недавно объявили пятницу рабочим днем, перенеся выходные на субботу и воскресенье — это было нужно для того, чтобы синхронизировать делопроизводство с мировой финансовой системой.

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