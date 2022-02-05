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Актриса Кристен Стюарт осталась без номинации на премию BAFTA из-за принца Уильяма

Общество
Актриса Кристен Стюарт осталась без номинации на премию BAFTA из-за принца Уильяма
wikipedia.org  /  Georges Biard / CC BY-SA 4.0

Лондон, 5 февраля. Сыгравшую в фильме «Спенсер» о жизни принцессы Дианы актрису Кристен Стюарт не номинировали на премию Британской киноакадемии (BAFTA).

Картина о покойной супруге принца Чарльза стала одной из самых обсуждаемых. Фильм «Спенсер» был номинирован на приз Венецианского кинофестиваля, однако в Британии его проигнорировали. Зрители решили, что всему виной принц Уильям, который является президентом BAFTA.

«Королевской семье явно не понравилась новая история о Диане»;

«Это точно было сделано по просьбе Уильяма. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, почему BAFTA на это пошла», — отреагировали они в соцсетях.

Старший сын принцессы Уэльской крайне негативно относится к байопикам о матери. Букингемский дворец так же был недоволен драматическим сериалом Netflix «Корона».

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Общественную больницу Клитеро. Внук королевы в шутку просил не рожать ему четвертого ребенка, когда супруга взяла на руки чужого младенца.

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фильм спенсер кристен стюарт
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