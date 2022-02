Ассоциация оборонной промышленности США заявила о кризисе в американском ВПК

Вашингтон, 5 февраля. Национальная ассоциация оборонной промышленности США (NDIA) впервые в истории охарактеризовала как неудовлетворительное состояние сектора ВПК в Соединенных Штатах. Об этом сообщает издание Defance News.

В опубликованном 2 февраля третьем ежегодном отчете, который касается основных показателей отрасли, NDIA оценила ее состояние на 69 баллов из 100 возможных. Это, по мнению экспертов, является неудовлетворительной оценкой и «причиной для реального беспокойства».

NDIA оценивает категории по 100-балльной шкале, при этом баллы ниже 70 считаются неудовлетворительными. В то же время в Ассоциации уточняют, что в своих оценках основывались на данных 2020 года, когда отрасль затронула пандемия COVID-19. Поэтому, как отмечают исследователи, некоторые из этих результатов являются запаздывающими показателями.

