Ассоциация оборонной промышленности США заявила о кризисе в американском ВПК

Вашингтон, 5 февраля. Национальная ассоциация оборонной промышленности США (NDIA) впервые в истории охарактеризовала как неудовлетворительное состояние сектора ВПК в Соединенных Штатах. Об этом сообщает издание Defance News.

В опубликованном 2 февраля третьем ежегодном отчете, который касается основных показателей отрасли, NDIA оценила ее состояние на 69 баллов из 100 возможных. Это, по мнению экспертов, является неудовлетворительной оценкой и «причиной для реального беспокойства».

NDIA оценивает категории по 100-балльной шкале, при этом баллы ниже 70 считаются неудовлетворительными. В то же время в Ассоциации уточняют, что в своих оценках основывались на данных 2020 года, когда отрасль затронула пандемия COVID-19. Поэтому, как отмечают исследователи, некоторые из этих результатов являются запаздывающими показателями.

(USA) National Defense Industrial Association (#NDIA) performed its CBRN Winter Quarterly Forum headlined “CBRN Industrial Base Health and Resiliency” to explore the factors affecting a healthy CBRN industrial base and resilient CBRN supply chain. #CBRN #COVID #StrongerTogether pic.twitter.com/ereIi0q8uS — Bernd Allert (@ballert0203) January 19, 2022

В NDIA отмечают, что две из восьми ключевых категорий, которые используются для оценки состояния оборонной промышленности, — цепочка поставок, производственные мощности и способность компаний расти в случае необходимости — значительно ухудшились, «почти наверняка» из-за последствий пандемии. Три другие категории — промышленная безопасность, инновации и производственные ресурсы — также получили неудовлетворительные оценки в 2021 году, хотя производственные ресурсы и промышленная безопасность несколько улучшились по сравнению с предыдущими двумя годами.

«Этот результат служит тревожным сигналом для всех, кто заботится о состоянии нашей национальной безопасности. Пандемия подтверждает тот факт, что наша оборонно-промышленная база не изолирована от американской экономики или глобальной бизнес-среды. Сейчас, как никогда, мы должны заботиться о здоровье нашей базы, поскольку она служит нашим бойцам», — написал во введении к отчету президент и генеральный директор NDIA отставной генерал Герберт Карлайл.

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Тара Мерфи Догерти, генеральный директор компании Govini, которая работает над разработкой решений проблем, указанных в отчете NDIA, разделяет эти опасения. По ее мнению, проблемы с оборонным сектором могут стать проблемой национальной безопасности, если ВПК не сможет привлечь самые инновационные компании, особенно в свете того, что правительство Китая вкладывает значительные средства в разработку новых технологий.

«Министерство обороны должно привлекать компании, которые работают над передовыми технологиями в коммерческом секторе экономики Соединенных Штатов. Если мы не сможем этого достичь, военно-технический вызов и конкуренция со стороны Китая, несомненно, будут продолжать усиливаться», — считает она.

Из 400 компаний, которые были опрошены в ходе исследования NDIA, 71% сообщили, что их бизнес умеренно или сильно пострадал от пандемии, а 14% не верят, что их бизнес сможет вернуться к допандемийному уровню. При этом 63% респондентов сообщили, что они не получали финансовой помощи из любого источника с конца декабря 2020 года.

Отчет ассоциации оборонной промышленности выявил существенные проблемы в области поставок, которые значительно ухудшились в 2021 году. В связи с этим компаниям в среднем потребовалось значительно больше времени, чтобы окупить каждый доллар, вложенный в производство конечного продукта. Это имело волновые эффекты, поскольку компаниям, которым приходилось дольше ждать своих продаж, также приходилось дольше ждать, чтобы реинвестировать эти доходы в производство. В своем отчете NDIA прогнозирует, что вышеозначенные эффекты, вызванные сбоями в цепочках поставок, станут еще более заметными в следующем году. Кроме того, две трети респондентов заявили, что им по-прежнему сложно найти работников с необходимыми им допусками к безопасности.

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Еще больше, по мнению Герберт Карлайла, ситуацию усугубляет бюджетная неопределенность. Если компании не могут быть уверены, когда у Министерства обороны появятся деньги, чтобы заплатить им, они не могут размещать предварительные заказы, необходимые им для наиболее эффективной работы.

Все эти факторы привели к тому, что NDIA оценивает производственный потенциал большинства предприятий американского ВПК как критически низкий. Также скептически специалисты настроены по поводу возможностей быстрого наращивания производства, которое может быть осуществлено в случае военной необходимости. Большинство лидеров отрасли заявили, что неопределенные условия ведения бизнеса заставят их воздерживаться от расширения своих мощностей по производству военной продукции.

Отчет NDIA вышел на фоне усиливающихся внутри США разговоров на экспертном уровне, которые касаются отставания Соединенных Штатов от России и Китая в сфере новейших военных технологий. Это прежде всего касается гиперзвукового оружия. В то же время многие американские эксперты считают, что в результате развития, которые в последние годы получили вооруженные силы РФ и КНР, армия США уже не может считаться сильнейшей в мире. Многочисленные моделирования боевых столкновений подтверждают это опасение, предоставляя вывод о том, что прямое военное столкновение США с Россией или Китаем обернется для Штатов поражением.