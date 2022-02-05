Парламентский комитет Турции по правам человека не расследовал ни одного дела за 10 лет

Анкара, 5 февраля. Депутат от турецкой оппозиционной «Партии демократии народов» (ПДН) Омер Фарук Гергерлиоглу официально запросил у парламентского комитета по расследованию нарушений прав человека отчет о его работе.

Согласно представленной данным органом информации, за последние десять лет им были получены около 35 тысяч заявлений, касающихся его компетенции, однако ни одно из них не стало основанием для возбуждения уголовного дела. На этой почве политик поинтересовался, в чем же смысл существования подобной организации.

Turkish Parliament's Human Rights Commission disregards rights violations | Ahval https://t.co/aeQJTLOHoK ???? pic.twitter.com/fnxAkiFSW4 — Ahval (@ahval_en) February 5, 2022

«Председателю выделяется транспортное средство с красным номерным знаком. Деньги расходуются. Так что же делает этот комитет?» — спросил Гергерлиоглу.

Как сообщается, подавляющее большинство жалоб было связано с жестоким обращением в тюрьмах. При этом максимальный поток таких заявлений пришелся на время работы последнего, 27-го состава комитета — его члены приняли почти шесть тысяч документов.

Помимо этого, задокументировано множество нарушений условий труда, случаев невыполнения прав человека на справедливое судебное разбирательство, на участие в массовых мероприятиях, получение медицинской помощи и так далее. Ни одна из указанных заявок в итоге не была рассмотрена.

Как отметил Гергерлиоглу, эти жалобы указывают на наиболее «проблемные места» в нынешней Турции — судебную, пенитенциарную системы и сектор здравоохранения. Неспособность комитата расследовать эти дела, считает депутат, означает, что все озвученные выше сложности в стране остались нерешенными. Он обратил внимание на стремительный приток заявлений о нарушениях прав человека и посоветовал ей наконец активизироваться.

???? Turkish Parliament's Human Rights Commission fails to prosecute human rights violations: In ten years, the Turkish Parliamentary Human Rights Investigation Commission has received 35,000 applications documenting human rights violations. Not a single… https://t.co/1Dla7vcIoJ — ???? Tᴜʀᴋᴇʏ NEWS ???????? (@Tr__News) February 5, 2022

«Выполняйте свою работу! Наблюдается большое число запросов в комитет. Необходимо провести серьезную работу по проверке этих нарушений... Были ли возбуждены уголовные дела в ответ на эти заявления? Получен ли какой-то результат? На эти вопросы нет ответа», — заявил парламентарий.

Депутат «Партии демократии народов» призвал провести расследование касательно деятельности комитета и проверить, куда идут выделенные ему деньги. В заключение он выразил надежду, что организация выполнит свой долг и начнет разбираться с фактами притеснений людей.

Примечательно, что в прошлом месяце Конституционный суд Турции обратил внимание на многочисленные заявки, касающиеся нарушения права на справедливое судебное разбирательство. На этот уровень подобные жалобы поступают лишь в том случае, когда все нижестоящие инстанции уже пройдены, но одна из сторон не считает решение судей правомерным.

Как отчитались в организации, за десять лет сюда было подано более 361 тысячи исков от физических лиц, причем большая их часть — порядка 80 тысяч — после попытки государственного переворота в 2016 году. Около 86% заявлений были отклонены по различным причинам (неверное оформление, неполный пакет требуемых документов и т. д.), а более двух третей рассмотренных дел решены в пользу истцов.

???? Turkish Constitutional Court finds rights violations in nearly 12,000 cases in 2021: Turkey's Constitutional Court has found at least one rights violation in 11,830 of the personal applications in 2021. The right to a fair trial was the freedom that… https://t.co/0NSs0WMVMR — ???? Tᴜʀᴋᴇʏ NEWS ???????? (@Tr__News) January 19, 2022

Это в очередной раз подчеркивает необъективность и предвзятость судебных органов страны, которые многократно обвиняли в потворстве правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР). Сам же Конституционный суд регулярно подвергался нападкам со стороны властей, поскольку многие из его решений шли вразрез с проводимой ими политикой притеснений в отношении инакомыслящих. Однако некоторое время назад один из судей был заменен на сторонника правящей партии, что, вероятно, может «исправить» репутацию данного органа.

С 2016 года в Турции были арестованы десятки тысяч человек. В последнее время правительство страны активно сажает за решетку не только тех, кто действительно поддержал попытку переворота, но и любых известных критиков и оппозиционеров. Причиной являются приближающиеся президентские выборы, стремительное падение рейтингов главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана и рост популярности его конкурентов.

MHP leader Devlet Bahçeli has reiterated that Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu should be removed from duty if the Interior Ministry “proves” the municipality staff's alleged connections to terrorism. #Turkey https://t.co/zVJoYXwAZl — Duvar English (@DuvarEnglish) January 4, 2022

Наглядным примером стали продолжающиеся разборки в муниципалитете Стамбула, который возглавил популярный оппозиционер Экрем Имамоглу. Несколько сотен человек из его команды были привлечены к разбирательствам по подозрению в терроризме, что, как подчеркнул политик, выглядело крайне абсурдно. Стоит отметить, что он даже не претендует на пост президента. Судя по всему, лидеру республики, теряющему доверие народа, претит критика со стороны чиновника, который на голосовании за пост мэра дважды одержал победу над ставленником правящей партии.