Актриса Сара Джессика Паркер рассказала, почему не хотела работать с Ким Кэтролл

, 5 февраля. Отношения между звездами «Секса в большом городе» Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл разладились после окончания съемок сериала. Поэтому исполнительница роли Кэрри Брэдшоу была рада тому, что продюсеры не включили героиню коллеги в продолжение ленты, которое вышло под названием «И просто так».

Кэтролл запомнилась миллионам зрителей по роли волевой и свободолюбивой героини Саманты. Однако продолжение культового сериала вышло все-таки без нее. О конфликте с коллегой рассказала сама Сара Джессика Паркер.

«Мне не хотелось бы, чтобы она возвращалась к роли. Она слишком много публично высказывалась. Я не старалась узнавать, что писала пресса, но люди мне передавали», — цитирует актрису издание Variety.

Собеседница редакции также отметила, что сценаристы приняли правильное решение сделать присутствие Саманты как бы невидимым. По сюжету она поругалась со своей подругой и уехала в Лондон, однако продолжила оттуда иногда писать ей сообщения.

Ранее продюсер сериала «И просто так» Майкл Патрик Кинг высказался о возможных съемках второго сезона многоэпизодной ленты. Он выразил надежду, что это произойдет, а главную роль в картине по-прежнему будет исполнять Паркер.