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Китай предложил США снизить пошлины на солнечные батареи ради экологии

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 19:01
Экономика
Китай предложил США снизить пошлины на солнечные батареи ради экологии
pixabay.com  /  272447

Пекин, 5 февраля. Китайская сторона предложила пересмотреть введенное бывшим президентом США Дональдом Трампом решение о пошлинах на фотовольтажную продукцию. Представители КНР уверяют, что это будет способствовать развитию «зеленых» технологий.

Министерство коммерции Китая обратилось с призывом к американскому правительству. В нем идет речь о реальном вкладе в борьбу с изменением климата, для чего требуется снизить торговые пошлины для продукции в сфере солнечной энергетики.

Нынешнее положение дел нарушает нормальный порядок международной торговли фотоэлектрическими элементами, считают в Пекине. Сейчас же США препятствуют развитию чистой энергетики с низким уровнем выбросов.

Специалисты Saxo Bank ранее заявили о вреде зеленого энергоперехода для мировой экономики. По их мнению, реальная экономика остается слишком нестабильной для реализации подобных программ.

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