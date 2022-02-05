Политолог Кедми предупредил Запад об укреплении союза между Россией и Китаем

Москва, 5 февраля. Россия и Китай готовы положить конец доминированию США, отметил политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Эксперт проанализировал международную повестку, а также недавний саммит президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению политолога, Москва и Пекин дали Западу повод задуматься о последствиях недружественной политики.

Кедми раскрыл козырь России и Китая, который лишит США мирового доминирования. Две страны подтвердили близость позиций в сфере безопасности, что кратно усиливает их мощь по отдельности, подчеркнул он.

«Это имеет огромное значение — если эти стороны против, значит они с большой силой могут противостоять Западу и США, которые, в свою очередь, в последнее время становятся более активными и менее эффективными», — сказал Кедми.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Американцам и европейцам придется считаться с удвоенной силой Москвы и Пекина. И лидеры двух стран в очередной раз продемонстрировали готовность поддержать друг друга, отметил эксперт.

Ранее о роли саммита Путина и Си Цзиньпина в укреплении сотрудничества написало китайское издание China Daily. По словам журналистов, лидеры государств выразили взаимную поддержку в плане стратегической безопасности.