Биолог Панчин отверг существование экстрасенсорных способностей и объяснил феномен Ванги

Москва, 5 февраля. Предсказания болгарской провидицы Ванги до сих пор волнуют людей, у нее есть много последователей. Ученые попытались объяснить, почему люди верят в ее экстрасенсорные способности.

Эксперты из разных областей проводили исследования, вели протоколы приемов, считали проценты сбывшихся предсказаний. Знаменитый советский нейрофизиолог Наталья Бехтерева ездила к Ванге в надежде найти научное объяснение феномену. Ясновидящая поразила ученого, та уехала из Болгарии в недоумении. Позже Бехтерева написала книгу, в которой рассказала, что многие предсказания Ванги сбылись.

«Существует феномен "самосбывающегося пророчества", который до конца не изучен. И в целом наши знания о человеческом мозге пока невелики... Могу сказать, что человек в каком-то "пиковом" эмоциональном состоянии, когда мозг работает на "высоких оборотах", действительно становится особенно чувствителен к состояниям других людей и может "считывать" какую-то очень личную информацию, в том числе в отношении будущего», — высказала свою версию феномена Ванги кандидат психологических наук, доцент МГППУ Ольга Даниленко.

Психолог отметила, что Ванга всегда была «настроена» на людей, у нее отмечено отлично развитое чувство эмпатии. Возможно, провидица смогла «прочитать» эмоциональный настрой Бехтеревой. Однако Даниленко призналась, что нет достаточно точных научных инструментов для изучения таких явлений.

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Кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин высказал свое мнение по поводу дара предвидения и других сверхспособностей Ванги, его слова приводит «Вечерняя Москва».

«То, что феномен Ванги признают уважаемые ученые, — это аргумент некорректный: многие люди науки верили в заведомо ложные вещи», — заявил Панчин.

В качестве примера ученые привел случай в США, когда несколько фокусников смогли обвести вокруг пальца целый институт, который получил грант на исследование экстрасенсов. Также Панчин упомянул, что некоторые нобелевские лауреаты на старости лет начинают верить в антинаучные вещи.

«Ни одна научная проверка экстрасенсорных способностей их существование не доказала», — подчеркнул Панчин.

Фонд Джеймса Рэнди провел такую проверку, объявив награду в миллион долларов тому, кто ее пройдет. Победителей нет до сих пор, ни один экстрасенс не справился с заданиями.

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Веру людей в предсказания Ванги и других пророков Панчин объяснил простой психологией: провидцы выдают общие формулировки, наблюдают за реакцией и выдают «уточняющие» прогнозы. Также в репертуаре современных ясновидящих есть техники сбора информации.

«Кроме того, нам свойственно лучше подмечать совпадения и кажущиеся закономерности, нежели запоминать провалы и промахи», — пояснил Панчин.

Биолог уверен, что подобными приемами и техниками пользовалась и Ванга.

Бехтерева ездила к болгарской провидице в 1989 году, перед визитом она была настроена весьма скептически. Однако Ванга удивила ее, предсказав много личного. Эта встреча во многом перевернула жизнь академика — пришлось поверить, что наука не все может объяснить. Бехтерева признала, что мозг Ванги феноменален.