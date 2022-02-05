Биолог Панчин отверг существование экстрасенсорных способностей и объяснил феномен Ванги

Москва, 5 февраля. Предсказания болгарской провидицы Ванги до сих пор волнуют людей, у нее есть много последователей. Ученые попытались объяснить, почему люди верят в ее экстрасенсорные способности.
Эксперты из разных областей проводили исследования, вели протоколы приемов, считали проценты сбывшихся предсказаний. Знаменитый советский нейрофизиолог Наталья Бехтерева ездила к Ванге в надежде найти научное объяснение феномену. Ясновидящая поразила ученого, та уехала из Болгарии в недоумении. Позже Бехтерева написала книгу, в которой рассказала, что многие предсказания Ванги сбылись.
«Существует феномен "самосбывающегося пророчества", который до конца не изучен. И в целом наши знания о человеческом мозге пока невелики... Могу сказать, что человек в каком-то "пиковом" эмоциональном состоянии, когда мозг работает на "высоких оборотах", действительно становится особенно чувствителен к состояниям других людей и может "считывать" какую-то очень личную информацию, в том числе в отношении будущего», — высказала свою версию феномена Ванги кандидат психологических наук, доцент МГППУ Ольга Даниленко.
Психолог отметила, что Ванга всегда была «настроена» на людей, у нее отмечено отлично развитое чувство эмпатии. Возможно, провидица смогла «прочитать» эмоциональный настрой Бехтеревой. Однако Даниленко призналась, что нет достаточно точных научных инструментов для изучения таких явлений.
Кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин высказал свое мнение по поводу дара предвидения и других сверхспособностей Ванги, его слова приводит «Вечерняя Москва».
«То, что феномен Ванги признают уважаемые ученые, — это аргумент некорректный: многие люди науки верили в заведомо ложные вещи», — заявил Панчин.
В качестве примера ученые привел случай в США, когда несколько фокусников смогли обвести вокруг пальца целый институт, который получил грант на исследование экстрасенсов. Также Панчин упомянул, что некоторые нобелевские лауреаты на старости лет начинают верить в антинаучные вещи.
«Ни одна научная проверка экстрасенсорных способностей их существование не доказала», — подчеркнул Панчин.
Фонд Джеймса Рэнди провел такую проверку, объявив награду в миллион долларов тому, кто ее пройдет. Победителей нет до сих пор, ни один экстрасенс не справился с заданиями.
Веру людей в предсказания Ванги и других пророков Панчин объяснил простой психологией: провидцы выдают общие формулировки, наблюдают за реакцией и выдают «уточняющие» прогнозы. Также в репертуаре современных ясновидящих есть техники сбора информации.
«Кроме того, нам свойственно лучше подмечать совпадения и кажущиеся закономерности, нежели запоминать провалы и промахи», — пояснил Панчин.
Биолог уверен, что подобными приемами и техниками пользовалась и Ванга.
Бехтерева ездила к болгарской провидице в 1989 году, перед визитом она была настроена весьма скептически. Однако Ванга удивила ее, предсказав много личного. Эта встреча во многом перевернула жизнь академика — пришлось поверить, что наука не все может объяснить. Бехтерева признала, что мозг Ванги феноменален.