Правительство РФ изменило правила субсидирования станкостроителей

Москва, 5 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил внесение изменений в правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции.

Поправки коснулись предприятий, занимающихся выпуском систем числового программного управления для различных станков и обрабатывающих центров. За счет федеральной поддержки они могут предоставлять покупателям своей продукции скидку.

«Теперь максимальный размер субсидируемой скидки при продаже такой продукции будет увеличен с 25 до 33%», — уточняется в сообщении кабмина.

Такое решение направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции и эффективности самих компаний. При этом поддержка оказывается адресно.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее принял дорожную карту по внесению изменений в правовое регулирование для поддержки отрасли транспортного строительства. Соответствующий документ стал ответом властей на обращения со стороны представителей бизнеса.