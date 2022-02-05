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Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от США в матче олимпийского турнира

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 18:47
Олимпийские игры 2022
Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от США в матче олимпийского турнира
ТАСС  /  MARK CRISTINO

Пекин, 5 февраля. Хоккеистки сборной России с крупным счетом уступили США во втором матче на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Сборная США со счетом 5:0 обыграла Россию во встрече олимпийского турнира, состоявшейся на пекинской арене «Укэсун Спортс-центр». Заброшенными шайбами в составе американской команды отметились Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесси Комфер и Алекс Карпентер.

Российская сборная потерпела первое поражение на ОИ-2022. В следующем матче подопечные Евгений Бобарико, выступающие в группе A, сыграют Канадой, которая забросила 23 шайбы в двух встречах олимпийского турнира.

В первом матче ОИ-2022 женская сборная России по хоккею разгромила Швейцарию. Авторами заброшенных шайб стали Анна Шибанова, Екатерина Добродеева и Полина Болгарева.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от США в матче олимпийского турнира
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