Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от США в матче олимпийского турнира

Пекин, 5 февраля. Хоккеистки сборной России с крупным счетом уступили США во втором матче на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Сборная США со счетом 5:0 обыграла Россию во встрече олимпийского турнира, состоявшейся на пекинской арене «Укэсун Спортс-центр». Заброшенными шайбами в составе американской команды отметились Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесси Комфер и Алекс Карпентер.

Российская сборная потерпела первое поражение на ОИ-2022. В следующем матче подопечные Евгений Бобарико, выступающие в группе A, сыграют Канадой, которая забросила 23 шайбы в двух встречах олимпийского турнира.

В первом матче ОИ-2022 женская сборная России по хоккею разгромила Швейцарию. Авторами заброшенных шайб стали Анна Шибанова, Екатерина Добродеева и Полина Болгарева.