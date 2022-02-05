Политик Клинцевич: «Пропаганда коллективного Запад привела лишь к сближению России и Китая»

Мировое сообщество уверено, что США проиграли информационную кампанию против сближения России и Китая. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Ранее издание The Telegraph сообщило, что сделанное после встречи президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина совместное заявление ознаменовало начало новой эры в геополитике.

«Она началась раньше. Американцы никак не соглашались с этим. Вы сами видите: за последние пять лет они сделали колоссальные рывки с точки зрения утверждения американского доминирования. Они прибегли к провокациям, фальсификациям по Сирии и в вопросах взаимоотношения с Китаем по поводу коронавируса», — предположил политик.

Франц Клинцевич также отметил, как, по его мнению, Запад пытался помешать деятельности нашей страны на международной арене.

«Шла тотальная информационно-пропагандистская кампания коллективного Запада: Америки, Канады, Австралии, Японии. Усилия были направлены на дискредитацию двух основных соперников — России и Китая. В результате этой работы, я считаю, позиции России только усилились. То, что происходит сегодня во взаимоотношениях экономик России и Китая, это очень серьезный результат», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он указал, к чему, на его взгляд, привели подобные действия Запада.

«Все мировое сообщество, немногие независимые СМИ однозначно сказали, что Америка проиграла. Своими ошибками она усилила взаимодействие между нашими странами. В результате выстроены очень серьезные экономические, политические и военно-стратегические планы совместных действий», — подытожил экс-сенатор.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил, что мировой тренд на попытки «поставить Россию на место» приобрел анекдотичный характер. По его мнению, США не могут свыкнуться с мыслью, что РФ стала одним из мировых центров силы.