Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 19:34
19:33
Экономика
Российские банки предупредили о расширении демографии жертв мошенников
19:32
Общество
Ученые из Института Скриппса заявили, что цианид способствовал развитию жизни на Земле
19:32
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что поссорилась с Куравлевым перед его смертью
19:30
Весь мир
Израиль планирует создать новый антииранский военный блок на Ближнем Востоке
19:30
Политика
Noonpost: НАТО не рискнет принять Украину из-за страха конфронтации с Россией
19:29
Экономика
Фото украинского кроссовера ЗАЗ «Перемога» опубликовали в Сети незадолго до дебюта
19:28
Наука
«Дельта» превзошла «Омикрон» в скорости размножения в носоглотке и гортани
19:27
Армия
Военкор Руденко: в Донецке загорелись складские помещения в результате обстрела ВСУ
19:25
Политика
Политолог Ищенко назвал главную причину утечки ответа США на ультиматум России
19:24
Политика
Журналисты Украины вспомнили шутку Рейгана о «бомбардировке СССР» после ошибки Bloomberg
Все новости

Политик Клинцевич: «Пропаганда коллективного Запад привела лишь к сближению России и Китая»
Политика
Политик Клинцевич: «Пропаганда коллективного Запад привела лишь к сближению России и Китая»
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Мировое сообщество уверено, что США проиграли информационную кампанию против сближения России и Китая. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Ранее издание The Telegraph сообщило, что сделанное после встречи президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина совместное заявление ознаменовало начало новой эры в геополитике.

«Она началась раньше. Американцы никак не соглашались с этим. Вы сами видите: за последние пять лет они сделали колоссальные рывки с точки зрения утверждения американского доминирования. Они прибегли к провокациям, фальсификациям по Сирии и в вопросах взаимоотношения с Китаем по поводу коронавируса», — предположил политик.

Франц Клинцевич также отметил, как, по его мнению, Запад пытался помешать деятельности нашей страны на международной арене.

«Шла тотальная информационно-пропагандистская кампания коллективного Запада: Америки, Канады, Австралии, Японии. Усилия были направлены на дискредитацию двух основных соперников — России и Китая. В результате этой работы, я считаю, позиции России только усилились. То, что происходит сегодня во взаимоотношениях экономик России и Китая, это очень серьезный результат», — пояснил собеседник ФАН.

Политик Клинцевич: пропаганда коллективного Запад привела лишь к сближению России и Китая
Федеральное агентство новостей /

В завершение он указал, к чему, на его взгляд, привели подобные действия Запада.

«Все мировое сообщество, немногие независимые СМИ однозначно сказали, что Америка проиграла. Своими ошибками она усилила взаимодействие между нашими странами. В результате выстроены очень серьезные экономические, политические и военно-стратегические планы совместных действий», — подытожил экс-сенатор.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил, что мировой тренд на попытки «поставить Россию на место» приобрел анекдотичный характер. По его мнению, США не могут свыкнуться с мыслью, что РФ стала одним из мировых центров силы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политик Клинцевич: «Пропаганда коллективного Запад привела лишь к сближению России и Китая»
путин россия сша клинцевич цзиньпин пекин
Комментировать