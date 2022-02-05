Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 19:34
19:33
Экономика
Российские банки предупредили о расширении демографии жертв мошенников
19:32
Общество
Ученые из Института Скриппса заявили, что цианид способствовал развитию жизни на Земле
19:32
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что поссорилась с Куравлевым перед его смертью
19:30
Весь мир
Израиль планирует создать новый антииранский военный блок на Ближнем Востоке
19:30
Политика
Noonpost: НАТО не рискнет принять Украину из-за страха конфронтации с Россией
19:29
Экономика
Фото украинского кроссовера ЗАЗ «Перемога» опубликовали в Сети незадолго до дебюта
19:28
Наука
«Дельта» превзошла «Омикрон» в скорости размножения в носоглотке и гортани
19:27
Армия
Военкор Руденко: в Донецке загорелись складские помещения в результате обстрела ВСУ
19:25
Политика
Политолог Ищенко назвал главную причину утечки ответа США на ультиматум России
19:24
Политика
Журналисты Украины вспомнили шутку Рейгана о «бомбардировке СССР» после ошибки Bloomberg
Все новости

Российским пенсионерам напомнили о налоговых льготах в 2022 году

Экономика
Российским пенсионерам напомнили о налоговых льготах в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 февраля. Российское законодательство предусматривает несколько видов льгот для пенсионеров. В частности, пожилые граждане в 2022 году могут воспользоваться налоговыми льготами, напоминает «Московский комсомолец».

Согласно нормам закона, пенсионеры и предпенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество, включая одну квартиру или комнату, жилой дом, гараж или любую хозпостройку площадью до 50 метров. Также они могут не платить земельный налог на земельный участок площадью до шести соток.

Кроме того, в зависимости от региона проживания россияне, находящиеся на пенсии, не платят транспортный налог. Однако в этом случае учитывается мощность двигателя автомобиля — она не должна превышать 150 лошадиных сил.

«Зачастую единственным "богатством" людей старшего возраста является небольшая квартира, стандартный земельный участок с классическими шестью сотками и домом. То, что осталось еще с советских времен. Налог на такое имущество раньше не представлял значительных сумм при расчете от остаточной стоимости по учету в БТИ. Поскольку сама эта остаточная стоимость "за давностию лет" крайне невелика. Ситуация поменялась из-за перехода к начислению налога по кадастровой стоимости, приближенной к рыночной. И в результате оказалось, что для многих людей старших возрастов с их очень невысокими доходами становится затруднительно выплачивать данные налоги на имущество. Освобождение от такого налога облегчает жизнь данным категориям населения. Примечательно и позитивно, что в их перечень входят не только пенсионеры, но и предпенсионеры», — отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Депутаты Госдумы ранее выступили за то, чтобы предоставить пенсионерам новый способ оплаты коммунальных услуг. Очень часто они переплачивают из-за комиссий, которые вводят некоторые банки.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Российским пенсионерам напомнили о налоговых льготах в 2022 году
пенсионеры льготы налоговые льготы
Комментировать