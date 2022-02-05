Российским пенсионерам напомнили о налоговых льготах в 2022 году

Москва, 5 февраля. Российское законодательство предусматривает несколько видов льгот для пенсионеров. В частности, пожилые граждане в 2022 году могут воспользоваться налоговыми льготами, напоминает «Московский комсомолец».

Согласно нормам закона, пенсионеры и предпенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество, включая одну квартиру или комнату, жилой дом, гараж или любую хозпостройку площадью до 50 метров. Также они могут не платить земельный налог на земельный участок площадью до шести соток.

Кроме того, в зависимости от региона проживания россияне, находящиеся на пенсии, не платят транспортный налог. Однако в этом случае учитывается мощность двигателя автомобиля — она не должна превышать 150 лошадиных сил.

«Зачастую единственным "богатством" людей старшего возраста является небольшая квартира, стандартный земельный участок с классическими шестью сотками и домом. То, что осталось еще с советских времен. Налог на такое имущество раньше не представлял значительных сумм при расчете от остаточной стоимости по учету в БТИ. Поскольку сама эта остаточная стоимость "за давностию лет" крайне невелика. Ситуация поменялась из-за перехода к начислению налога по кадастровой стоимости, приближенной к рыночной. И в результате оказалось, что для многих людей старших возрастов с их очень невысокими доходами становится затруднительно выплачивать данные налоги на имущество. Освобождение от такого налога облегчает жизнь данным категориям населения. Примечательно и позитивно, что в их перечень входят не только пенсионеры, но и предпенсионеры», — отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Депутаты Госдумы ранее выступили за то, чтобы предоставить пенсионерам новый способ оплаты коммунальных услуг. Очень часто они переплачивают из-за комиссий, которые вводят некоторые банки.