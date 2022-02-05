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Сериал «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором может выйти весной 2022 года

Общество
Сериал «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором может выйти весной 2022 года
Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов»

Лос-Анджелес, 5 февраля. Новый сериал по вселенной «Звездных войн» о джедае Оби-Ван Кеноби, которого сыграет Юэн Макгрегор, выйдет на экраны в мае 2022 года. Информация об этом появилась в Twitter корпоративного менеджера Disney Брэндона Сан Джованни.

Фанаты «Звездных войн» обратили внимание на дату релиза, но Джованни тут же удалил запись. Источник The Hollywood Reporter также подтвердил, что премьера сериала состоится весной. При этом компания Disney официально не анонсировала дату выхода сериала. В настоящий момент проект находится на стадии постпродакшена.

В сериале покажут Оби-Ван Кеноби спустя 10 лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», который вышел в 2005 году. Сценаристом шоу выступил Джоби Харольд, а режиссером стала Дебора Чоу. Шесть эпизодов первого сезона появятся на стриминговой платформе Disney+.

Накануне в Москве состоялся премьерный показ сериала «Номинация». Шоу сняла дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда, а ее сестра Анна исполнила главную роль.

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disney сериал оби-ван кеноби
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