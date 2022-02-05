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В Башкирии микроавтобус с туристами из Челябинска съехал в кювет

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 19:21
Происшествия
В Башкирии микроавтобус с туристами из Челябинска съехал в кювет
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Уфа, 5 февраля. Частный микроавтобус съехал в кювет в Башкирии. Во время аварии в салоне находились 20 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

«В результате ДТП погибших и травмированных нет, — заявили в пресс-службе МЧС по Башкирии. — Известно, что в автобусе находились водитель и 19 туристов из города Челябинска. Детей нет. В настоящее время пассажиры двумя автобусами от управление культуры и отдела образования Белорецкого района доставляются в город Белорецк на автовокзал, для дальнейшего следования в Челябинск».

После ДТП транспортное средство опрокинулось на бок. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства аварии. Причины происшествия выясняются.

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микроавтобус авария башкирия
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