В Башкирии микроавтобус с туристами из Челябинска съехал в кювет

Уфа, 5 февраля. Частный микроавтобус съехал в кювет в Башкирии. Во время аварии в салоне находились 20 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

«В результате ДТП погибших и травмированных нет, — заявили в пресс-службе МЧС по Башкирии. — Известно, что в автобусе находились водитель и 19 туристов из города Челябинска. Детей нет. В настоящее время пассажиры двумя автобусами от управление культуры и отдела образования Белорецкого района доставляются в город Белорецк на автовокзал, для дальнейшего следования в Челябинск».

После ДТП транспортное средство опрокинулось на бок. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства аварии. Причины происшествия выясняются.