, 5 февраля. Лучшее решение для Украины на данный момент — отказ от вступления в состав НАТО и ЕС. Так считает журналист Клайв Крук.

Таким образом удастся решить напряженную ситуацию вокруг украинского государства. По мнению журналиста, Украине поможет обеспечить стабильность лишь номинальная близость России и НАТО с ЕС.

Свою позицию Крук подкрепляет похожими историями. Несмотря на долгие разговоры, Турция так и не вступила в состав Евросоюза. Скорее всего, этого уже не случится.

«Украина хочет присоединиться к НАТО и ЕС. Российский президент Владимир Путин этого не хочет. НАТО и ЕС в свою очередь не нуждаются в ней и тоже не хотят видеть в своих рядах, по крайней мере, в обозримом будущем», — пишет автор для Bloomberg.

Тем не менее риторика лидеров международных организаций противоречит настоящим намерениям. Крук делает вывод, что сигналы НАТО и ЕС в отношении Украины недействительны.

Ранее политический советник Сергей Маркелов объяснил нежелание НАТО и ЕС принимать в свой состав Украину тем, что «ЕС устал собирать по миру бедноту».