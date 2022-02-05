BMW заняла первое место по аварийности среди марок подержанных машин

Москва, 5 февраля. Автомобили BMW признаны самыми аварийным на вторичном рынке. Результаты исследования компании carVertical приводят«Автоновости дня».

Водители меньше всего рискуют, приобретая Fiat, оказавшийся на противоположном конце рейтинга. Только 29,5% выставленных на продажу итальянских машин когда-либо попадали в ДТП.

Исследователи зафиксировали, что почти половина автомобилей BMW (47,8%) хотя бы раз побывала в аварии. Это отчасти подкрепляет репутацию бренда как подходящего для любителей агрессивного стиля вождения, что, однако, не подтверждается другими статистическими данными.

Концерн BMW ранее представил покупателям сразу четыре новинки. Изменения коснулись всех представителей линейки 8 Series.