Олимпиада 2022 — день второй: результаты лыжниц, медальный зачет, дисквалификация шорт-трекистов

Журналисты вместе с поклонниками и любителями спорта продолжают внимательно наблюдать за происходящими событиями в рамках зимних Играх 2022. Близится к завершению второй день олимпийских соревнований. В новом обзоре ФАН поделится мнениями ведущих экспертов и расскажет о заслуженных победах, первых медалях и публичных скандалах.

Медальный зачет

Многие полагали, что россияне активно начнут бороться за медали на олимпийских состязаниях. Так и вышло: лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую награду, завоевав серебро в скиатлоне. Результат спортсменки посчитали лучшим среди лыжниц-россиянок на Олимпийских играх с 2006 года. Непряева уступила 30,2 секунды победительнице, норвежке Терезе Йохауг. Бронзовым призером гонки стала Тереза Штадлобер из Австрии.

Сборная России по биатлону в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова внесла свой вклад в олимпийскую копилку и заработала бронзовую медаль, заняв третье место в смешанной эстафете.

Зарубежные соперники обошли россиян в таких спортивных дисциплинах, как конькобежный спорт (женщины, 3000 м), могул среди мужчин, в финале фристайла и в финальной смешанной командной эстафете шорт-трека.

В индивидуальном первенстве по прыжкам на лыжах с обычного трамплина российская спортсменка Ирина Аввакумова не смогла вырваться в тройку призеров и заняла лишь седьмое место.

Скандалы и инциденты

Свои претензии предъявила финская лыжница Криста Пярмякоски. Она заявила, что россиянка Юлия Ступак после финиша скиатлона якобы проехала прямо по лыжам соперницы.

instagram.com / @yulia_belorukova

Со сложностями столкнулась российская биатлонистка Кристина Резцова. У девушки на огневом рубеже во время биатлонной смешанной олимпиадной эстафеты во время перезарядки ружья начался тремор.

«Здесь не простая ветровая обстановка. Пришлось пережидать порыв. Это заняло много времени, у меня начался тремор. Когда я вставляла патроны, меня трясло так, что я могла еле попадать. Конечно, расстроилась. Но у нас медаль, и это победа. Считаю, наша команда была очень сильна. На фоне таких соперников мы большие молодцы», — цитирует слова Резцовой «Спорт-экспресс».

Тем временем после завершения женского скиатлона на Олимпиаде-2022 в Пекине шведской лыжнице Фриде Карлссон стало плохо: она смогла покинуть финишную зону только с посторонней помощью.

Федеральное агентство новостей /

Не обошлось без погодных аномалий. Из-за интенсивного снегопада в Яньцине тренировки горнолыжников в скоростном спуске на олимпийской трассе утром 5 февраля были отменены. Начавшиеся заезды организаторам пришлось прервать из-за сильного ветра в верхней части трассы. Спортсмены не смогли сдержать недовольство, потому что не успели опробовать трек. Однако на результатах наших спортсменов этот конфуз вряд ли скажется, так как российские горнолыжники в этой дисциплине не представлены.

Контрольный хоккейный матч олимпийской сборной России против Латвии отменен. Пресс-служба российской команды сообщила, что игра должна была пройти 5 февраля, однако семь латвийских игроков по прилете сдали тест на коронавирус, результат которого был положительным. Хоккеисты приняли решение отменить тренировку, которая была назначена в Пекине на 6 февраля. Причина такого решения — напряженный график занятий, проходившие в выходной день. Занятия на льду должны были пройти на арене Indoor National Stadium. Несмотря на это, мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнется 9 февраля. Первая команда, с которой встретится сборная России в групповом этапе, станет Швейцария. Следующие игры пройдут 11 февраля с Данией и 12 февраля с Чехией.

Дисквалификации

Российский шорт-трекист Денис Айрапетян не смог выйти в четвертьфинал на дистанции 1000 метров из-за того, что упал во время своего забега. Спортсмен был дисквалифицирован по усмотрению судей соревнований: они решили, что в падении спортсмен виноват сам, так как положил руку на коньки японцу, ехавшему рядом.

Сборная России по шорт-треку в лице Семена Елистратова, Константина Ивлиева, Елены Серегиной и Софьи Просвирновой дисквалифицирована: теперь россияне не выступят в финале. Напомним, в полуфинале участники команды с результатом 2.49,61 стали третьими. Однако после спортивного испытания судьи решили, что сборная России нарушила правила при передаче эстафеты.

Не повезло фристайлисту Никите Андрееву: при второй попытке он не смог финишировать первым. Его результат в финале не был засчитан судьями, так как спортсмен выехал за пределы трассы.