ПФР разъяснил нюансы назначения выплат для одиноких родителей

Москва, 5 февраля. Одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, могут рассчитывать на получение выплаты от Пенсионного фонда России, размер которой вырос в 2022 году.

Главным критерием для назначения данного пособия выступает уровень доходов семьи. Он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания, пишет PRIMPRESS. Так, в Приморье этот показатель составляет 15 058 рублей, а размер выплаты равен половине от детского ПМ. Следовательно, речь идет о практически 8 тысячах рублей. В среднем по стране будет чуть меньше 6 тысяч.

Для назначения выплаты проводится тщательная проверка заявителей. Учитывается «нулевой» уровень, то есть необходимо, чтобы семья зарабатывала, а если дохода нет, то должны быть объективные причины. Подать заявку можно как на сайте госуслуг, так и в любом отделении ПФР.

Также российским гражданам рассказали о выплатах, которые необходимо оформить в определенный промежуток времени, поскольку на следующий год их продлевать не будут.