Собчак высмеяла Викторию Боню за слова о похудении с помощью кактусов

Москва, 5 февраля. Скандально известная журналистка Ксения Собчак не удержалась от возможности подколоть коллегу Викторию Боню. «Блондинка в шоколаде» подняла на смех телеведущую после ее откровений о похудении с помощью «кактусной диеты».

Боня несколько дней назад объяснила, как ей удалось легко и быстро похудеть. По словам теледивы, она начала добавлять в рацион кактусы, которые подавляют чувство голода, а также благотворно влияют на активность головного мозга. Она призналась, что не только распрощалась с ненужными килограммами, но также ощутила новый прилив сил.

Ксения Собчак едва ли оценила рекомендации бывшей участницы «Дома-2» присмотреться к нетрадиционным практикам питания. Журналистка считает, что это может быть опасно для здоровья.

«Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом», — высмеяла телеведущая диету блогера в авторском шоу «Осторожно: новости» на YouTube.

Тем временем 42-летняя Виктория Боня продолжает радовать своих подписчиков в Сети пикантными кадрами. В конце января знаменитость отдыхала во французском Куршевеле, где в горах каталась на лыжах в одном купальнике.