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В ЛНР обвинили бойцов ВСУ в подвозе боеприпасов к линии соприкосновения в Донбассе

Армия
В ЛНР обвинили бойцов ВСУ в подвозе боеприпасов к линии соприкосновения в Донбассе
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Луганск, 5 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Офицер пресс-службы НМ Луганской Народной Республики Антон Микужис в ходе брифинга для СМИ отметил, что украинские военные также готовят беспилотники для корректировки артиллерийского и минометного огня.

«В подразделениях 3-го батальона 30-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) проводится восполнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и минометам, осуществляется дозаправка военной техники», — рассказал представитель НМ ЛНР.

Ранее стало известно, что в течение минувших суток бойцы ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике более 80 боеприпасов, в том числе несколько крупнокалиберных мин.

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ЛНР всу обстрелы
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