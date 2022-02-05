Политолог Погребинский раскрыл, как Россия заставит США пойти на уступки

Москва, 5 февраля. После утечки ответа США на ультиматум РФ, Москва должна предъявить серьезный аргумент, который докажет, что Кремль не блефует, и Вашингтон должен пойти на уступки. Такое мнение высказал известный политолог Михаил Погребинский.

Эксперт считает, что именно Соединенные Штаты стали инициаторами «слива» документа в СМИ, чтобы открыто дать понять о нежелании вести переговоры с Россией по ключевым вопросам сферы безопасности, которые волнуют РФ.

«Я думаю, если бы американцы были заинтересованы в том, чтобы документ остался секретным, он бы не был так широко растиражирован в полной версии. Мне кажется, что ответ Соединенных Штатов не предполагает разговоров по ключевым принципиальным моментам. Но если бы документ не "слили", можно было подумать, что идет какая-то "подковерная" договоренность», — заявил Погребинский в интервью YouTube-каналу «Перший Козацький».

Политолог предполагает, что в сложившихся обстоятельствах заставить США пойти на уступки и все-таки сесть за стол переговоров сможет только какой-то очень веский аргумент, который должна предъявить Вашингтону Россия.

Федеральное агентство новостей /

«Заставить их вести переговоры на эту тему можно лишь каким-то очень серьезным аргументом, который убедил бы окружение Байдена в том, что Путин не блефует. Я считаю, что Россия должна предъявить аргумент. Зачем она затевала историю с этим ультиматумом, если у нее нет серьезного аргумента?», — объяснил аналитик.

Погребинский уверен, что у России в запасе действительно есть какой-то козырь, иначе она просто не пошла бы на столь серьезный шаг, как открытый ультиматум США и Западу в целом. При этом эксперт отмечает, что аргументы РФ вряд ли будут как-то связаны с Украиной, однако окончательно все прояснится только после визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

«В РФ понимали, что ответ будет негативным, значит какой-то аргумент должен быть. Я не знаю, какой, но, мне кажется, он в последнюю очередь связан с Украиной. Надо предъявить аргумент, после которого американцы скажут: "Ну, ничего себе! Вот этого мы не ждали. Но раз такое дело, придется договариваться". Потому что дальнейшее поднятие ставок будет невозможным после этого аргумента. Поэтому тут могут быть самые разные варианты, но мне кажется, что после визита в Пекин что-то подобное мы увидим», — подчеркнул политолог Михаил Погребинский.

Политолог Вадим Карасев ранее предсказал кардинальные изменения в мире после переговоров президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.