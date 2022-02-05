Баранец: ВС РФ понадобится несколько часов для уничтожения британских войск в Эстонии

Москва, 5 февраля. Британские войска, размещенные в Эстонии, могут провести у российских границ отвлекающий маневр, чтобы прикрыть наступление ВСУ в Донбассе, предположил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его мнению, появление британских подразделений в Эстонии — агрессивный выпад против РФ и ее безопасности. Однако, убежден Баранец, в случае угрозы российская армия за несколько часов уничтожит войска Соединенного Королевства в Прибалтике, передает «ПолитРоссия».

«Я не отношусь к тем офицерам, которые могут сказать, что 850 военных — это чепуха на фоне нашей армии. Нет, это достаточно серьезная единица, с которой, может быть, придется несколько часов помучиться, чтобы ее закопать в землю», — пояснил он.

Также военный обозреватель предположил, что целью британского подразделения в Эстонии может быть хитрый маневр. Например, войска Соединенного Королевства могут попытаться отвлечь военных ВС РФ, размещенных в Калининграде, чтобы прикрыть наступление ВСУ в Донбассе. К ним могут присоединиться и американские подразделения, находящиеся в Польше. Такие приемы «используют при игре в шахматы», заключил Баранец.

Ранее американский журнал 19FortyFive написал, что польские власти отправят на Украину просроченные боеприпасы и ракеты в рамках военной помощи.