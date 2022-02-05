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Немецкое агентство Eventim назвало юмористическую студию Зеленского «русским камеди-шоу»

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 18:08
Политика
Немецкое агентство Eventim назвало юмористическую студию Зеленского «русским камеди-шоу»
wikipedia.org  /  Ярослав Бурдовицин

Киев, 5 февраля. Агентство Eventim представило юмористическую студию «Квартал 95», где раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, как «русское камеди-шоу».

Об этом в Instagram сообщили бывшие коллеги украинского лидера. Они заметили ошибку в буклетах немецкой компании Eventim, которая взяла на себя ответственность за продажу билетов на выступления «Квартала» в Германии.

Коллектив студии намерен отменить гастроли, если рекламное агентство не устранит оплошность. Вместе с тем пользователи соцсетей не считают инцидент поводом для возмущения. Они напомнили, что артисты «Квартала» показывают свои номера на русском языке.

Ранее стало известно, что Зеленский положительно высказался об идее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «помирить» Россию и Украину. Бывший комик выразил признательность коллеге за проявленную инициативу.

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